Матиос заявил о тайном офисе Клименко

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следователи во время обысков нашли тайный офис компании, которая обслуживала активы экс-министра Александра Клименко.

По его словам, чтобы избежать уничтожения вещественных доказательств, в том числе тайного офиса банка «Юнисон», где находится большое количество документов и серверного оборудования, которое «обслуживает всю медиа-империю, а также империю недвижимости Клименко», был задействован спецназ НП «КОРД» города Киева.

Также Матиос отметил, что сегодняшние обыски «не последняя волна».