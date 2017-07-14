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14:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Матиос заявил о тайном офисе Клименко

Как отмечается, чтобы избежать уничтожения вещественных доказательств, в том числе тайного офиса банка «Юнисон», был задействован спецназ НП «КОРД» города Киева.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следователи во время обысков нашли тайный офис компании, которая обслуживала активы экс-министра Александра Клименко.

По его словам, чтобы избежать уничтожения вещественных доказательств, в том числе тайного офиса банка «Юнисон», где находится большое количество документов и серверного оборудования, которое «обслуживает всю медиа-империю, а также империю недвижимости Клименко», был задействован спецназ НП «КОРД» города Киева.

Также Матиос отметил, что сегодняшние обыски «не последняя волна».

Ранее в пятницу издание «Вести» сообщило, что в его офисе в торговом центре «Гулливер» в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ «Гулливер», которые принадлежат Клименко, в том числе в редакции «Радио Вести».

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