Матиос заявил о тайном офисе Клименко
Как отмечается, чтобы избежать уничтожения вещественных доказательств, в том числе тайного офиса банка «Юнисон», был задействован спецназ НП «КОРД» города Киева.
Как отмечается, чтобы избежать уничтожения вещественных доказательств, в том числе тайного офиса банка «Юнисон», был задействован спецназ НП «КОРД» города Киева.
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следователи во время обысков нашли тайный офис компании, которая обслуживала активы
По его словам, чтобы избежать уничтожения вещественных доказательств, в том числе тайного офиса банка «Юнисон», где находится большое количество документов и серверного оборудования, которое «обслуживает всю
Также Матиос отметил, что сегодняшние обыски «не последняя волна».
Ранее в пятницу издание «Вести» сообщило, что в его офисе в торговом центре «Гулливер» в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ «Гулливер», которые принадлежат Клименко, в том числе в редакции «Радио Вести».