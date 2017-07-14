Туристам в Милане запретили пользоваться селфи-палками
В Милане запретили использовать
В Милане запретили использовать
Мэрия Милана запретила использовать
Ограничение вводится как для туристов, так и для местных жителей. Оно будет действовать до 13 августа. В администрации итальянского города не исключают, что запрет может быть продлен и на более длительный срок.
Данное правило также коснулось фейерверков. Кроме того, под запрет попала уличная торговля, в частности, продажа еды из
На такие меры городская администрация пошла в целях борьбы с мусором в Милане и антисоциальным поведением гостей города и местных жителей. Советник мэрии по безопасности Кармела Роцца (Carmela Rozza) выразила надежду, что запрет приучит людей пить из пластиковых стаканов, а не из бутылок и банок.
Как уточняет издание Corriere Milano, данное правило коснется шести популярных туристических районов Милана. Какое наказание ждет нарушивших новый запрет граждан, не уточняется.
Ранее в июле стало известно, что в Риме ввели ограничения на употребление алкоголя на улицах и продажу спиртного поздним вечером и ночью. Тем, кто не будет подчиняться данным требованиям, пригрозили штрафами в 150 и 280 евро соответственно.