NBC узнал о бывшем агенте спецслужб СССР на встрече с сыном Трампа

Источник: AP 2017

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Одним из участников встречи сына президента США Дональда Трампа с адвокатом Натальей Весельницкой был проживающий в США бывший сотрудник советских спецслужб, сообщает NBC News.

Имени сопровождавшего Весельницкую мужчины агентство не называет, однако отмечает, что тот, хотя и эмигрировал в США, где получил второе гражданство, однако подозревается представителями власти в поддержании связей со спецслужбами России.

В сообщении NBC News подчеркивается, что факт присутствия такого человека на встрече с сыном Трампа должен заинтересовать членов Конгресса, ведущих расследование по вопросу о вмешательстве российских спецслужб в процесс проведения выборов президента США и спецпрокурора Роберта Мюллера.

Представитель Дональда Трампа-младшего не ответил на запросы NBC News, а представители зятя президента США и его старшего советника Джареда Кушнера и бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта отказались от комментариев.

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О встрече сына Трампа с Весельницкой в ходе президентской кампании сообщила The New York Times 9 июля. Дональд Трамп-младший подтвердил, что встретился с Весельницкой. Он рассказал, что ему обещали предоставить компромат о финансовых махинациях Хиллари Клинтон. Встречу он охарактеризовал как пустую трату времени и даже обнародовал свою переписку, предшествовавшую встрече.

Сам президент США 13 июля заявил, что не осуждает сына за то, что тот встретился с российским адвокатом. «Я думаю, что многие люди бы согласились эту встречу провести», — сказал президент.