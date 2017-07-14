NBC узнал о бывшем агенте спецслужб СССР на встрече с сыном Трампа
По данным NBC News, во встрече Дональда
По данным NBC News, во встрече Дональда
Одним из участников встречи сына президента США Дональда Трампа с адвокатом Натальей Весельницкой был проживающий в США бывший сотрудник советских спецслужб, сообщает NBC News.
Имени сопровождавшего Весельницкую мужчины агентство не называет, однако отмечает, что тот, хотя и эмигрировал в США, где получил второе гражданство, однако подозревается представителями власти в поддержании связей со спецслужбами России.
В сообщении NBC News подчеркивается, что факт присутствия такого человека на встрече с сыном Трампа должен заинтересовать членов Конгресса, ведущих расследование по вопросу о вмешательстве российских спецслужб в процесс проведения выборов президента США и спецпрокурора Роберта Мюллера.
Представитель Дональда
О встрече сына Трампа с Весельницкой в ходе президентской кампании сообщила The New York Times 9 июля. Дональд
Сам президент США 13 июля заявил, что не осуждает сына за то, что тот встретился с российским адвокатом. «Я думаю, что многие люди бы согласились эту встречу провести», — сказал президент.
Весельницкая подозрения в связях с Кремлем отвергла, а