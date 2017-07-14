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15:39 (мск), источник: РБК

NBC узнал о бывшем агенте спецслужб СССР на встрече с сыном Трампа

По данным NBC News, во встрече Дональда Трампа-младшего с адвокатом из России принимал участие бывший сотрудник советских спецслужб, которого подозревают в связях со спецслужбами России.

Источник: AP 2017
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Одним из участников встречи сына президента США Дональда Трампа с адвокатом Натальей Весельницкой был проживающий в США бывший сотрудник советских спецслужб, сообщает NBC News.

Имени сопровождавшего Весельницкую мужчины агентство не называет, однако отмечает, что тот, хотя и эмигрировал в США, где получил второе гражданство, однако подозревается представителями власти в поддержании связей со спецслужбами России.

В сообщении NBC News подчеркивается, что факт присутствия такого человека на встрече с сыном Трампа должен заинтересовать членов Конгресса, ведущих расследование по вопросу о вмешательстве российских спецслужб в процесс проведения выборов президента США и спецпрокурора Роберта Мюллера.

Представитель Дональда Трампа-младшего не ответил на запросы NBC News, а представители зятя президента США и его старшего советника Джареда Кушнера и бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта отказались от комментариев.

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О встрече сына Трампа с Весельницкой в ходе президентской кампании сообщила The New York Times 9 июля. Дональд Трамп-младший подтвердил, что встретился с Весельницкой. Он рассказал, что ему обещали предоставить компромат о финансовых махинациях Хиллари Клинтон. Встречу он охарактеризовал как пустую трату времени и даже обнародовал свою переписку, предшествовавшую встрече.

Сам президент США 13 июля заявил, что не осуждает сына за то, что тот встретился с российским адвокатом. «Я думаю, что многие люди бы согласились эту встречу провести», — сказал президент.

Весельницкая подозрения в связях с Кремлем отвергла, а пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль никогда не был с ней в контакте.

Комментарии
2
Другой Мир
Ну встречался, и что? Это о чем-то говорит или доказывает? Хотя американцам доказательства ненужны они виновных назначают.
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Юрий Жданов
Как же достали законно избранного президента, дайте мужику работать. Совесть то есть или нет? И это стана демократии. Стыд и позор!
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