Виталий Мутко рассказал, чего не хватает Казани для проведения Олимпиады
Казани для проведения Олимпиады не хватает стадиона для легкой атлетики и велотрека. Об этом сказал
Казани для проведения Олимпиады не хватает стадиона для легкой атлетики и велотрека. Об этом сказал
— Нужен стадион для легкой атлетики, возможно, для этих целей подойдет реконструкция Центрального стадиона. Еще нужен велотрек. Тогда Казань будет обладать всеми возможностями для проведения любого спортивного события, — заявил Мутко.