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15:53 (мск), источник: Prokazan.ru

Виталий Мутко рассказал, чего не хватает Казани для проведения Олимпиады

Казани для проведения Олимпиады не хватает стадиона для легкой атлетики и велотрека. Об этом сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко на международной конференции министров, ответственных за физическое воспитание и спорт, которая проходит в Казани.

 — Нужен стадион для легкой атлетики, возможно, для этих целей подойдет реконструкция Центрального стадиона. Еще нужен велотрек. Тогда Казань будет обладать всеми возможностями для проведения любого спортивного события, — заявил Мутко.

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