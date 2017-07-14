Минобр Прикамья прокомментировал скандальное увольнение
В ведомстве подчеркнули, что Николай Лобанов уволен с поста руководителя Пермского краевого центра
В ведомстве подчеркнули, что Николай Лобанов уволен с поста руководителя Пермского краевого центра
Увольнение Николая Лобанова с должности руководителя Пермского краевого центра
По словам краевого министра образования Раисы Кассиной, договор расторгнут в соответствии с законодательством по инициативе работодателя.
Координатор пермского отделения движения «Суть времени» Павел Гурьянов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в центре проходит финансовая проверка. Он отметил, что при предшественнике Лобанова, ситуация в центре была плачевная, при Николае Александровиче сборы стали проводить офицеры с опытом, а количество мероприятий увеличилось в 2,5 раза, поэтому подозрительна смена однозначно эффективного руководителя. Он выразил опасения, что чиновники будут пытаться найти нарушения в работе Лобанова.
Между тем, как заявили в Минобре Прикамья, проведение финансовой проверки обусловлено сменой учредителя с целью аудита
В ведомстве также сообщили, что в настоящее время ведется подбор кандидатов на должность руководителя учреждения. Однако имена потенциальных руководителей не озвучиваются.
Напомним, что заместитель декана филологического факультета ПГНИУ, секретарь гражданского комитета Илья Роготнев назвал причиной увольнения Лобанова с поста руководителя краевого центра