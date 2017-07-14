Минобр Прикамья прокомментировал скандальное увольнение

Увольнение Николая Лобанова с должности руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания законно. Нет нарушений и в ситуации с отпуском для Лобанова, заявили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования Пермского края.

По словам краевого министра образования Раисы Кассиной, договор расторгнут в соответствии с законодательством по инициативе работодателя.

Координатор пермского отделения движения «Суть времени» Павел Гурьянов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в центре проходит финансовая проверка. Он отметил, что при предшественнике Лобанова, ситуация в центре была плачевная, при Николае Александровиче сборы стали проводить офицеры с опытом, а количество мероприятий увеличилось в 2,5 раза, поэтому подозрительна смена однозначно эффективного руководителя. Он выразил опасения, что чиновники будут пытаться найти нарушения в работе Лобанова.

Между тем, как заявили в Минобре Прикамья, проведение финансовой проверки обусловлено сменой учредителя с целью аудита финансово-хозяйственной деятельности Центра. Эта процедура стандартная при смене учредителя.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время ведется подбор кандидатов на должность руководителя учреждения. Однако имена потенциальных руководителей не озвучиваются.