Госдума приняла во втором чтении проект кабмина о курортном сборе

Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 19 июля.
Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.
Поправками, принятыми во втором чтении, устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.
Проведение эксперимента обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.