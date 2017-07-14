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15:59 (мск), источник: РИА Крым

Госдума приняла во втором чтении проект кабмина о курортном сборе

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости (Крым). Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении правительственный законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный Правительством РФ.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 19 июля.

Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

Поправками, принятыми во втором чтении, устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.

Проведение эксперимента обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

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