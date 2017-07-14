Госдума приняла во втором чтении проект кабмина о курортном сборе

Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.