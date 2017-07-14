В воскресенье в Балтийском и Светлогорском районах пройдут депутатские выборы

Источник: Клопс.ru

Выборы проведут на четырёх избирательных округах. В каждом из них замещению подлежит один мандат.

В Балтийске на выборах депутата горсовета по одномандатному избирательному округу № 5 представлены четыре кандидата от региональных отделений «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Партии роста». На выборах в Приморском городском поселении по одномандатному избирательному округу № 9 участвуют три кандидата от «Единой России», КПРФ и ЛДПР.