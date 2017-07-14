В воскресенье в Балтийском и Светлогорском районах пройдут депутатские выборы
В воскресенье, 16 июля, в Балтийском и Светлогорском муниципальных районах пройдёт голосование на дополнительных выборах в местные советы депутатов. Об этом сообщает
В воскресенье, 16 июля, в Балтийском и Светлогорском муниципальных районах пройдёт голосование на дополнительных выборах в местные советы депутатов. Об этом сообщает
Выборы проведут на четырёх избирательных округах. В каждом из них замещению подлежит один мандат.
В Балтийске на выборах депутата горсовета по одномандатному избирательному округу № 5 представлены четыре кандидата от региональных отделений «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Партии роста». На выборах в Приморском городском поселении по одномандатному избирательному округу № 9 участвуют три кандидата от «Единой России», КПРФ и ЛДПР.
На выборах в пос. Донское на одномандатном избирательном округе № 1 будут значиться трое кандидатов — от ЛДПР, «Единой России», а также самовыдвиженец. В пос. Приморье на одномандатном избирательном округе № 10 один кандидат участвует в порядке самовыдвижения, ещё трое — от КПРФ, «Единой России», «Справедливой России».