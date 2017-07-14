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15:55 (мск), источник: УНИАН

Трое депутатов ни разу не голосовали в течение сессии Рады — КИУ

Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко ни разу не проголосовали в течение сессии.

Источник: УНИАН

Комитет избирателей Украины составил рейтинг «ТОП-10 народных депутатов, которые саботируют голосования в Верховной Раде». Как сообщила пресс-служба КИУ, об этом говорится в отчете «Итоги 6-й сессии Верховной Рады: главные провалы и достижения».

В рейтинг попали депутаты, которые приняли участие в наименьшем количестве голосований на протяжении шестой сессии по данным до 12 июля.

Среди них члены «Оппозиционного блока» Евгений Бакулин (0 голосований из 2081), Вадим Рабинович (9 голосований), Сергей Левочкин (12); член «Народного фронта» Денис Дзензерский (7), внефракционные Константин Жеваго (10), Дмитрий Ярош (15), Евгений Мураев (18), Эдуард Матвийчук (33); член «Блока Петра Порошенко» Виталий Чепинога (13) и представитель группы «Воля народа» Вячеслав Богуслаев (10).

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«Таким образом, трое народных депутатов ни разу не проголосовали в течение сессии. Это Бакулин и Сергей Клюев и Александр Онищенко, которого разыскивает украинская власть», — отмечают в КИУ.

«В этом списке есть ряд резонансных фамилий. Речь идет о политиках, которые сверхактивны в медийной плоскости, но фактически не работают в парламенте. В частности, это касается Рабиновича и Мураева, которые из эфиров телеканалов выступают за улучшение жизни украинцев, но саботируют почти все голосования Рады», — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

В КИУ также отметили, что отдельные депутаты ответственно относились к почти всех голосований парламента.

Среди политиков, которые приняли участие в наибольшем количестве голосований: члены БПП Владимир Арешонков (1962 голосования), Сергей Мельник (1963), Николай Фролов (2018), Григорий Шверк (2037), Иван Спорыш (2071), Виктор Пинзеник (2075); представитель «Самопомочи» Роман Семенуха (1983); члены «Народного фронта» Николай Величкович (2032), Игорь Васюник (2038) и Михаил Бондарь (2072).

Всего на протяжении шестой сессии ВРУ состоянию на 12 июля состоялось 2081 голосование.

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