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16:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Меркель и Макрон объявили о планах по созданию франко-германского истребителя

Германия и Франция договорились о создании истребителя нового поколения. Об этом сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции после совместного заседания кабинетов министров двух стран, сообщает The Telegraph.

Источник: AP 2017

Стороны намерены разработать новые пилотируемые и беспилотные аппараты, которые придут на смену истребителям Rafale и Typhoon в ВВС Франции и Германии, а также будут поставляться на экспорт. Кроме того, лидеры двух стран договорились об ускорении совместной программы Eurodrone по созданию общеевропейского флота боевых беспилотников в 2020-х годах.

Это революция, но мы не боимся революций, когда они мирные и хорошо продуманные.
Эмманюэль Макрон
Президент Франции

«Это сигнал для британцев. Вы выходите из ЕС, и мы движемся вперед. Мы не будем терпеть ваших попыток заблокировать военные возможности Евросоюза», — прокомментировал ситуацию высокопоставленный источник в германской оборонной промышленности.

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В настоящее время ВВС Франции используют боевые самолеты Mirage и Rafale производства концерна Dassault, в то время как основу боевой мощи Люфтваффе составляет истребитель Eurofighter Typhoon, разработанный и производимый совместно Германией, Великобританией, Италией при участии ряда других европейских стран. Франция, исходно также участвовавшая в проекте, покинула его в конце 1980-х годов для создания собственного самолета Rafale. Великобритания, помимо участия в проекте Eurofighter, кроме того участвует в американском проекте F-35 Joint Strike Fighter.

В 2015 году Франция и Германия договорились о совместной разработке основного боевого танка нового поколения, способного конкурировать с российской боевой машиной «Армата». В июле 2015 года германская фирма Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французская Nexter Systems — создали для этой цели новый концерн KANT (KMW and Nexter Together).

Комментарии
5
Ольга Лысенко
А у Мелании тяга к старикашкам !
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Сергей Костенко
Это новый истребитель иранских ракет, я правильно понимаю???
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Владимир *****
Интересно,куда они,двое,полетят на своем истребителе?...может,ИГ спасать...?
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