Меркель и Макрон объявили о планах по созданию франко-германского истребителя

Источник: AP 2017

Стороны намерены разработать новые пилотируемые и беспилотные аппараты, которые придут на смену истребителям Rafale и Typhoon в ВВС Франции и Германии, а также будут поставляться на экспорт. Кроме того, лидеры двух стран договорились об ускорении совместной программы Eurodrone по созданию общеевропейского флота боевых беспилотников в 2020-х годах.

Это революция, но мы не боимся революций, когда они мирные и хорошо продуманные. Эмманюэль Макрон Президент Франции

«Это сигнал для британцев. Вы выходите из ЕС, и мы движемся вперед. Мы не будем терпеть ваших попыток заблокировать военные возможности Евросоюза», — прокомментировал ситуацию высокопоставленный источник в германской оборонной промышленности.

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В настоящее время ВВС Франции используют боевые самолеты Mirage и Rafale производства концерна Dassault, в то время как основу боевой мощи Люфтваффе составляет истребитель Eurofighter Typhoon, разработанный и производимый совместно Германией, Великобританией, Италией при участии ряда других европейских стран. Франция, исходно также участвовавшая в проекте, покинула его в конце 1980-х годов для создания собственного самолета Rafale. Великобритания, помимо участия в проекте Eurofighter, кроме того участвует в американском проекте F-35 Joint Strike Fighter.