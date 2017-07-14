Борис Дубровский о запуске нового производства на ММК: Я не сильно удивлен этому событию

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ММК, агрегат предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования. Изделия из данного проката более надежны и служат дольше.

На агрегате занято 120 человек технологического персонала и 110 — обслуживающего. Общая стоимость строительства, начавшегося в сентябре 2015 года, составила 6 миллиардов рублей, из которых почти 2,5 миллиарда рублей пришлось на строительно-монтажные работы.

«Поздравляю вас с большим событием в жизни комбината. Введен в строй мощный комплекс — агрегат непрерывного цинкования. Прекрасно понимаю его значимость, — отметил глава региона. — Ловлю себя на мысли, что я не сильно удивлен этому событию. Инвестиции в обновление и развитие производства для Магнитки давно стали нормой. Есть и замечательная традиция — делать себе на День металлурга такие производственные подарки. Пусть так будет и впредь!».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в рамках визита на ММК глава региона также принял участие в вводе в строй системы аспирации литейного двора доменной печи № 10.

Назначение установок — улавливание пыли от источников выделения на литейном дворе доменных печей, которые являются самыми производительными на ММК. Реализация этого проекта, стоимость которого составит 1,2 миллиарда рублей, позволит сократить выбросы пыли в атмосферный воздух на 640 тонн/год. Новые аспирационные установки не только помогут решению экологических задач, но и существенно улучшат условия работы доменщиков Магнитки.

Борису Дубровскому также представили проект по реконструкции газоочистных установок в электросталеплавильном цехе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

В ходе реализации проекта была произведена замена двух устаревших газоочисток мокрого типа № 32 и № 33 на современные газоочистки сухого типа. Эффективность очистки газов теперь достигнет почти 100%.

Кроме того, состоялось подписание специального инвестиционного контракта между правительством Челябинской области и Магнитогорским металлургическим комбинатом на реализацию проекта «Модернизация производства метизной продукции».

В рамках данного контракта ОАО «ММК-МЕТИЗ», выступающее в качестве инвестора, обязуется до 2025 года вложить в проект не менее 2,9 миллиардов рублей; произвести и реализовать промышленную продукцию на сумму 39 миллиардов рублей; выплатить в бюджеты всех уровней налоги с учетом применения налоговых льгот на сумму 2,8 миллиардов рублей.