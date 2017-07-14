Президент Беларуси одолжил самолет молдавскому коллеге для возвращения в Кишинев

Источник: Ежедневник.by

Президент Молдовы завершил свой рабочий визит в Беларусь и вернулся в Молдову. Обычно все свои официальные полеты глава государства совершает обычными рейсами, и, в основном, эконом-классом.

«Видимо в Беларуси заметили это и, учитывая, что прямого рейса Минск-Кишинев нет, Лукашенко решил предоставить молдавскому визави свой чартер для короткого полёта в Кишинёв, — сообщил муниципальный советник Кишинева от Партии социалистов Гаик Вартанян.

Информацию о возвращении в Кишинев президента Молдовы на самолете президента Беларуси изданию подтвердили и в пресс-службе Додона.