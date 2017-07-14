Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Адвокат семьи сбитого «пьяного» ребенка рассказал об экспертизе
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
16:26 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали скандал с российской дипсобственностью в США

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Выдвижение условий по возврату России ее дипломатической собственности в США противоречит международному праву, он не может и не должен быть чем бы то ни было обусловлен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2017
Читайте также
В Белом доме назвали условия возврата российской дипсобственности

Накануне заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы «дать шанс сотрудничеству». В МИД РФ в пятницу отметили, что из-за затягивания Вашингтоном решения этого вопроса Москва готова дать зеркальный ответ на блокировку дипсобственности, а также выслать из России американских дипломатов.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств Сергея Рябкова и Томаса Шеннона 17 июля в Вашингтоне.

«Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это самым категорическим образом противоречит международному праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что об этом речи идти не может», — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об условиях, которые выдвинул представитель Белого дома по возврату России ее дипсобственности.

Читайте также
Лавров: РФ надеется, что США будут уважать свои обязательства по дипсобственности РФ

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что вопрос российской дипсобственности поднимался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Гамбурге.

Комментарии
9
Сергей Костенко
Америкосам - можно всё... Потому, что наше ворьё у них - в шестёрках бегает...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Какое ваше ворьё?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Костенко
Тогда почему вы сомневаетесь, когда я говорю о наличии у нас ворья???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Захарова о зеркальном ответе США: пауза затянулась
Во время загрузки произошла ошибка.
13:12 (мск)© Ньюстюб
 Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Меркель и Макрон объявили о создании нового боевого истребителя
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
NBC узнал о встрече бывшего контрразведчика СССР с сыном Трампа
Сбербанк столкнулся со случаями вброса фальшивок в банкоматы
Депутаты рассказали, как можно помочь заемщикам закрыть ипотеку
При нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности» В опубликованном прессой письме певица назвала актрису «ужасно бездарной»
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь