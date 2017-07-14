Форманчук рассказал о достижениях Общественной палаты Крыма

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил заместитель председателя ОП Крыма Александр Форманчук.

«Я лично возглавлял рабочую группу (по анализу ситуации на Ай-Петри — ред.), которую создал Григорий Адольфович (Иоффе, председатель ОП РК — ред.). Мы были на Ай-Петри. Там есть уже результаты (проделанной работы — ред.). Есть результаты, за которые нам не стыдно», — отметил он.

Замглавы ОП РК добавил, что еще одним достижением палаты является разработка проекта закона О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым, который был принят Госсоветом Крыма.

В связи с этим Форманчук выразил убеждение, что Общественная палата РК способна быть полезной Республике. «Есть вещи, которые действительно позволяют нам говорить о том, что Общественная палата Республики Крым, в общем-то, нашла уже свой стиль, свой почерк, который позволяет ей успешно развиваться на общероссийском фоне и быть очень полезной в целом Республике Крым», — заявил он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в украинский период на Ай-Петри были построены незаконные объекты торговли, которые крымчане называют шалманами. В кафе туристам предлагали еду и разливной алкоголь, который часто не сертифицирован. Попытки запретить незаконную деятельность на плато ранее наталкивались на сопротивление торговцев и приводили к столкновениям с силовиками.