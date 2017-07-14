Форманчук рассказал о достижениях Общественной палаты Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости (Крым). Среди главных результатов трехлетней работы Общественной палаты Республики Крым первого созыва — демонтаж самостроев на плато
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости (Крым). Среди главных результатов трехлетней работы Общественной палаты Республики Крым первого созыва — демонтаж самостроев на плато
Об этом на
«Я лично возглавлял рабочую группу (по анализу ситуации на
Замглавы ОП РК добавил, что еще одним достижением палаты является разработка проекта закона О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым, который был принят Госсоветом Крыма.
В связи с этим Форманчук выразил убеждение, что Общественная палата РК способна быть полезной Республике. «Есть вещи, которые действительно позволяют нам говорить о том, что Общественная палата Республики Крым, в
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в украинский период на
22 мая 2017 года на