Госдума приняла во II чтении законопроект о курортном сборе

До конца 2022 года там предполагается проводить эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой.

Размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей, а в первый год применения — 2018-й — не более 50 рублей за каждый день фактического проживания плательщика в объекте размещения. В законопроекте оговаривается, что взимание курортного сбора может быть прекращено на территории муниципального образования законом субъекта РФ на основании заявки соответствующего муниципального образования об исключении из территории эксперимента.

Плательщиками курортного сбора станут совершеннолетние физические лица, проживающие в объектах размещения более 24 часов. В законопроекте указаны льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора (Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, «чернобыльцы» и «семипалатинцы», инвалиды I и II группы, дети в возрасте до 18 лет, лица, имеющие место жительства на территории эксперимента, либо постоянно работающие на этой территории и др.).

Доходы от курортного сбора будут зачисляться в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Регионы будут создавать фонды развития курортной инфраструктуры. Муниципалитеты в 2018 году должны получать из него не менее 70% доходов курортного сбора на своей территории, а в последующие годы — все 100%. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть опубликованы не позднее 1 декабря 2017 г. Взимание курортного сбора начнется не ранее 1 мая 2018 года.

В ходе обсуждения законопроекта во втором чтении думской оппозицией был предложен ряд поправок, направленных на расширение количества льготных категорий, однако все они были отклонены. «Перечень льгот предложен правительством, все остальное — ответственность, право и полномочия региона и муниципалитета», — заявил глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Он также подчеркнул, что главная цель введения курортного сбора на данном этапе — не получение денег, а создание механизма его взимания.

Не прошла и поправка, предложенная единороссом Сергеем Теном, о включении Байкала в число территорий, где можно будет ввести курортный сбор. «В Государственную думу поступают обращения с территорий за подписью губернаторов, есть обращения от губернаторов Иркутской области, Ивановской, других территорий, но нам нужно посмотреть, как будут работать нормы закона в рамках пилотного проекта по четырем субъектам», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Андрей Макаров не исключил, что через год, когда эксперимент даст первые плоды, в закон о курортном сборе могут быть внесены поправки, расширяющие список регионов с правом взимания курортного сбора.