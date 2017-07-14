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17:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия Воронежа выкупит скандальное здание на Ленинском проспекте после окончания стройки

Власти ищут подрядчика для проектирования социального объекта.

Мэрия Воронежа не сможет выкупить скандальный дом на Ленинском проспекте, 201 у компании «Новый квартал», пока здание является объектом незавершенного строительства. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе мэрии в четверг, 13 июля.

— Согласно разъяснениям Минэкономразвития, объект незавершенного строительства не может рассматриваться как здание, строение, сооружение. Следовательно, заказчик не вправе выкупить объект, — пояснили в ведомстве.

Мэрия сможет приобрести здание только после того, как оно будет достроено. Власти планируют превратить четырехэтажную постройку в социальное учреждение. Что именно появится на месте недостроенной многоэтажки — учреждения дополнительного образования или спортивные учреждения, в мэрии пока не решили. Застройщик ООО «Новый Квартал» не сможет закончить объект из-за перепрофилирования здания.

Сейчас городские власти ищут подрядчика, который спроектирует объект социального назначения.

Компания «Новый квартал» вела строительство на Ленинском проспекте, 201 с привлечением средств дольщиков. В мэрии Воронежа пояснили, что «вопрос с участниками долевого строительства урегулируют в соответствии с действующим законодательством РФ».

Контекст

Строительная компания «Новый квартал» начала возведение жилого дома на Ленинском проспекте в 2015 году. Ранее на этом участке запускали строительство спорткомплекса, но начали строить двухсекционный многоэтажный жилой дом. Недовольные жители близлежащих домов вышли на массовый митинг в январе 2016 года.

Областное управление архитектуры и градостроительства провело внеплановую проверку стройки в октябре 2016 года. Ведомство вынесло мэру Александру Гусеву предписание об устранении нарушений градостроительного кодекса в отношении строящегося объекта. Губернатор Алексей Гордеев потребовал приостановить строительство многоэтажки в апреле 2017 года.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») 2 мая 2017 года. По версии следствия, «неустановленные сотрудники администрации Воронежа и неустановленные лица» перевели из муниципальной собственности в частную (ООО «Новый квартал») строящийся дом на Ленинском проспекте и участок земли.

Доследственная проверка регионального СК показала, что землю передали незаконно. Ущерб бюджету города от мошеннических действий составил 20 млн рублей.

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