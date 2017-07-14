Мэрия Воронежа выкупит скандальное здание на Ленинском проспекте после окончания стройки

Мэрия Воронежа не сможет выкупить скандальный дом на Ленинском проспекте, 201 у компании «Новый квартал», пока здание является объектом незавершенного строительства. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе мэрии в четверг, 13 июля.

— Согласно разъяснениям Минэкономразвития, объект незавершенного строительства не может рассматриваться как здание, строение, сооружение. Следовательно, заказчик не вправе выкупить объект, — пояснили в ведомстве.

Мэрия сможет приобрести здание только после того, как оно будет достроено. Власти планируют превратить четырехэтажную постройку в социальное учреждение. Что именно появится на месте недостроенной многоэтажки — учреждения дополнительного образования или спортивные учреждения, в мэрии пока не решили. Застройщик ООО «Новый Квартал» не сможет закончить объект из-за перепрофилирования здания.

Сейчас городские власти ищут подрядчика, который спроектирует объект социального назначения.

Компания «Новый квартал» вела строительство на Ленинском проспекте, 201 с привлечением средств дольщиков. В мэрии Воронежа пояснили, что «вопрос с участниками долевого строительства урегулируют в соответствии с действующим законодательством РФ».

Контекст

Строительная компания «Новый квартал» начала возведение жилого дома на Ленинском проспекте в 2015 году. Ранее на этом участке запускали строительство спорткомплекса, но начали строить двухсекционный многоэтажный жилой дом. Недовольные жители близлежащих домов вышли на массовый митинг в январе 2016 года.

Областное управление архитектуры и градостроительства провело внеплановую проверку стройки в октябре 2016 года. Ведомство вынесло мэру Александру Гусеву предписание об устранении нарушений градостроительного кодекса в отношении строящегося объекта. Губернатор Алексей Гордеев потребовал приостановить строительство многоэтажки в апреле 2017 года.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») 2 мая 2017 года. По версии следствия, «неустановленные сотрудники администрации Воронежа и неустановленные лица» перевели из муниципальной собственности в частную (ООО «Новый квартал») строящийся дом на Ленинском проспекте и участок земли.