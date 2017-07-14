Самарская область готовится к дополнительным выборам 10 сентября 2017 года

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Самарской области пройдут дополнительные выборы в десяти районах губернии, Жигулевске, а также Куйбышевском, Ленинском и Кировском районах Самары, сообщает региональное правительство.

В представительные органы муниципальных образований, будет избран 21 депутат на, ставшие вакантными места в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов.

По состоянию на 12 июля на предстоящих дополнительных выборах уже выдвинуто 39 кандидатов. Активность проявили пять политических партий: «Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая Россия», КПРФ, а также Общероссийская политическая партия «Достоинство». Семь кандидатов выдвинуты свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.

Напомним, что период выдвижения составляет 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении соответствующих выборов и на отдельных территориях уже истек, а на некоторых продолжится вплоть до 23 июля.

На следующем этапе подготовки к предстоящим выборам территориальным избирательным комиссиям, организующим дополнительные выборы, предстоит провести проверку на предмет соответствия выдвинутых кандидатов предъявляемым избирательным законодательством требованиям и принять решения о регистрации или отказе в регистрации.