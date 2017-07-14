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17:22 (мск), источник: Sputnik.md

Киртоакэ удвоили обвинение: теперь ему грозит новый срок

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ может сесть на более длительный срок, так как прокуроры предъявили ему обвинение еще по одной статье Уголовного кодекса Молдовы.

Источник: Sputnik.md

«Еще одно обвинение Киртоакэ выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Оба действия — в тяжелой форме», — сказал журналистам в пятницу в суде прокурор Думитру Робу.

Как пояснил государственный обвинитель, показаний градоначальник не дает.

«Он не делал заявлений. Речь идет о взятке в особо крупных размерах за внедрение проекта. В ближайшее время будет передано в суд», — сказал Робу.

Киртоакэ задержали 25 мая. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния и проходит по делу о платных парковках.

Ранее по тому же делу арестовали 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя. В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-мэру Кишинева, который возглавлял комиссию по отбору компаний, в чьи задачи входило осуществление проекта платных парковок в Кишиневе, а также подписание соответствующего договора с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без одобрения Мунсовета. Подобные действия противоречат ст. 30 Закона 179 от 10.07.2008 года о публично-частном партнерстве, который регламентирует, что в случае установления победителя осуществляется обсуждение договорных условий, и лишь после этого проект договора передается для принятия и подписания мунсовету Кишинева.

В ходе следствия отмечены периодические встречи ряда ответственных лиц мэрии с бизнесменом, который тайно управлял компанией-победителем тендера, а также другими парковками и некоторыми офшорами. Также, по данным НАЦ, собраны доказательства, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща.

После этих арестов в рамках расследования дела последовало и задержание примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Как выяснили следственные органы, Гамрецкий обещал победу в тендере за 26% уставного капитала соответствующей компании. Тогда он обязался убедить столичного градоначальника отдать победу именно этой фирме. В итоге, как сообщают в Генпрокуратуре, Киртоакэ согласился на сделку при условии, что обещанную долю в компании они разделят с Гамрецким пополам — по 13% уставного капитала.

Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения может быть до 22 лет лишения свободы.

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