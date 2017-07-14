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17:36 (мск), источник: УНИАН

Порошенко о задержании руководства Львовского бронетанкового завода: «Никому не позволю обворовывать армию»

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал задержание ряда должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП «Львовский бронетанковый завод» по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, заявив, что никому не позволит обворовывать армию.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на Львовском бронетанковом заводе.

«Я никому не позволю обворовывать армию, никому не позволю греть руки на поставках в Вооруженные силы. Украинский народ отдает последнее, и воровать на этом не позволено никому. Это позиция моя, это позиция правоохранительных органов», — заявил он.

«Это в полной мере относится к действующему руководству завода. Два месяца работали правоохранительные органы. Именно сегодня делаются соответствующие процессуальные действия, отдавая почет и уважение работникам завода», — подчеркнул глава государства.

«Я хотел бы поблагодарить службу внутренней безопасности “Укроборонпрома”, где 41 уголовное дело возбуждено по материалам службы безопасности, переданы в прокуратуру, значительное количество находится уже в судах, предотвращена кража 631 млн гривен. Мы и дальше будем демонстрировать нашу решимость в борьбе с коррупцией», — резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня утром директора и заместителя директора Львовского бронетанкового завода задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в сопровождении полиции.

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