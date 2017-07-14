Порошенко о задержании руководства Львовского бронетанкового завода: «Никому не позволю обворовывать армию»

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на Львовском бронетанковом заводе.

«Я никому не позволю обворовывать армию, никому не позволю греть руки на поставках в Вооруженные силы. Украинский народ отдает последнее, и воровать на этом не позволено никому. Это позиция моя, это позиция правоохранительных органов», — заявил он.

«Это в полной мере относится к действующему руководству завода. Два месяца работали правоохранительные органы. Именно сегодня делаются соответствующие процессуальные действия, отдавая почет и уважение работникам завода», — подчеркнул глава государства.

«Я хотел бы поблагодарить службу внутренней безопасности “Укроборонпрома”, где 41 уголовное дело возбуждено по материалам службы безопасности, переданы в прокуратуру, значительное количество находится уже в судах, предотвращена кража 631 млн гривен. Мы и дальше будем демонстрировать нашу решимость в борьбе с коррупцией», — резюмировал Порошенко.