Бывшего министра транспорта освободили из-под ареста
Юрия Киринчука освободили
Юрия Киринчука освободили
Прокуроры сообщили, что бывший министр транспорта признал вину, поэтому заседание будет проходить в упрощённом режиме. Дело Киринчука заслушает суд сектора Буюканы, второго августа.
Напомним, бывшего министра транспорта обвиняют в коррупции. Он вынудил фирму, которая выиграла тендер на ремонт национальной трассы, нанять субподрядчика и уступить ему половину финансирования, предоставленного Евроинвестбанком.
Кроме того, правоохранители опубликовали видео, на котором видно, как министр транспорта получил сомнительный пакет в своём кабинете.