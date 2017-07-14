Promo-Lex: Шевчука можно привлечь к уголовной ответственности

Источник: Noi.md

Так считают юристы Ассоциации Promo-Lex, которые провели анализ его деятельности в сепаратистском регионе.

По данным юристов Promo-Lex, среди преступлений, совершенных Евгением Шевчуком, в первую очередь, узурпирование государственной власти, предусматривающее наказание тюремным заключением сроком от 12 до 20 лет. Эти действия Шевчук, совершил предположительно в период, когда был депутатом и позже на посту председателя так-называемого тираспольского Верховного совета и когда был президентом администрации приднестровского региона.

Другими преступлениями, совершенные бывшим тираспольским лидером, являются намеренные действия, направленные на разжигание ненависти, разделения или национальной, этнической, расовой или религиозной дифференциации, предусматривающие наказание наложением штрафа в размере 30 тысяч леев или тюремным заключением на срок до трех лет.

Юристы напомнили, что, начиная с 2014 годом, по указанию Евгения Шевчука были созданы другие препятствия левобережным учебным заведениям с преподаванием на основе латинской графики. По его указанию, также и Нины Штанской, были закрыты банковские счета школ, организовано незаконное задержание директора лицея «Лучиан Блага», были также задержаны зарплаты сотрудников и др.

Третье преступление может быть также организация незаконного военизированного формирования или участие в ее составе, что предусматривает тюремное заключение сроком от двух до семи лет. Юристы отмечают, что, в соответствии с конституционными положениями, приднестровская армия и другие силовые структуры региона являются незаконными военизированными формированиями, непредусмотренные законодательством Республики Молдова. В указанный период Шевчук не только руководил военизированными формированиями, но имел и важную роль в их укреплении.