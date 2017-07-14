Чебан и его крестник признали свою вину и были освобождены

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Это потому что Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила уголовное преследование и направила в суд уголовное дело по обвинению, в котором они фигурируют. ГП сообщила в пресс-релизе, что оба подозреваемые полностью признали свою вину и были освобождены из предварительного заключения.

Согласно обвинительному акту, в мае с. г. сотрудник Таможенной службы вымогал 20 тыс. евро от жены человека, обвиняемого в изготовлении и введение в оборот нескольких банковских карт. Таможенник утверждал, что он может повлиять посредством своего крестного на орган уголовного преследования и прокуроров, чтобы они прекратили уголовное преследование и закрыли дело. Таким образом, подозреваемый получил 12 тыс. евро сказав женщине, что эти деньги предназначены для снятия ареста с квартиры и изменения предварительной меры пресечения ее мужу.