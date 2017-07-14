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20:09 (мск), источник: Noi.md

Чебан и его крестник признали свою вину и были освобождены

Бывший министр внутренних дел Вячеслав Чебан и его крестник Станислав Караман, сотрудник таможенной службы, задержанные за извлечение выгоды из влияния, предстанут перед судом.

Источник: Noi.md

Это потому что Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила уголовное преследование и направила в суд уголовное дело по обвинению, в котором они фигурируют. ГП сообщила в пресс-релизе, что оба подозреваемые полностью признали свою вину и были освобождены из предварительного заключения.

Согласно обвинительному акту, в мае с. г. сотрудник Таможенной службы вымогал 20 тыс. евро от жены человека, обвиняемого в изготовлении и введение в оборот нескольких банковских карт. Таможенник утверждал, что он может повлиять посредством своего крестного на орган уголовного преследования и прокуроров, чтобы они прекратили уголовное преследование и закрыли дело. Таким образом, подозреваемый получил 12 тыс. евро сказав женщине, что эти деньги предназначены для снятия ареста с квартиры и изменения предварительной меры пресечения ее мужу.

Если подозреваемых признают виновными, им грозит штраф в размере до 6000 условных единиц или лишение свободы сроком до 7 лет лишения свободы.

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