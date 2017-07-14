Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Кофе продлевает жизнь
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
Названы самые комфортные для жизни российские города
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Новейший катер РФ сможет сражаться с атомным авианосцем – СМИ
Трамп рассказал, почему Путин предпочел бы Клинтон
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
8Зомби Большой двадцатки
20:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Путин: РФ хотела бы полностью восстановить сотрудничество с Украиной

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на восстановление экономических связей Москвы и Киева.

Источник: "РИА Новости" Украина

По его словам, именно Украина больше пострадала от их разрыва. В частности, он рассказал, что украинская промышленность теперь не знает, куда продавать двигатели для вертолетов семейства Ми.

Путин напомнил и о том, что Россия перешла на отечественные двигатели для военных судов вместо украинских. Он рассказал, что сам в свое время принял решение отложить модернизацию ВМФ до появления отечественных двигателей для флота. Кроме того, многие сотрудники украинских предприятий переехали жить и работать в РФ.

«Нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом, там еще не все потеряно», — отметил Путин, добавив, что это пошло бы на пользу обеим странам. Президент напомнил, что объем торговли Украины после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом упал — как с Россией, так и с ЕС. «Нет уже отраслей (в Украине), которые эффективно бы работали, кроме сельского хозяйства», — констатировал Путин. Он предупредил, что и эта отрасль после появления в Украине ГМО может прийти в упадок.

Путин считает, что кризис в Украине продлится до тех пор, пока не иссякнет терпение украинцев. Такое мнение он высказал в общении с работниками Лебединского ГОКа.

Вопрос одного из металлургов о том, как долго будет продолжаться кризис в Украине, Путин назвал риторическим. «У нас народ терпеливый», — напомнил он, отметив, что это касается и русских, и украинцев, которые «во многом являются единым народом». «Как долго это будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там (в Украине) живут, как они долго будут это терпеть», — отметил он. «Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов», — добавил Путин.

Путин констатировал, что ситуация в Украине ухудшается: ВВП сократился за несколько лет на треть, а доходы, например, жителей Харькова уже вдвое меньше, чем у жителей Белгорода.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Кремль прокомментировал скандал с российской дипсобственностью
Меркель и Макрон объявили о создании нового боевого истребителя
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
Две иностранные туристки погибли во время нападения в Египте
Путин заснул во время просмотра фильма о себе
Сильный ветер, дожди и град ожидаются в Центральной России
Российский школьник победил на Международной олимпиаде по химии
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь