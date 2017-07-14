Путин: РФ хотела бы полностью восстановить сотрудничество с Украиной

Источник: "РИА Новости" Украина

По его словам, именно Украина больше пострадала от их разрыва. В частности, он рассказал, что украинская промышленность теперь не знает, куда продавать двигатели для вертолетов семейства Ми.

Путин напомнил и о том, что Россия перешла на отечественные двигатели для военных судов вместо украинских. Он рассказал, что сам в свое время принял решение отложить модернизацию ВМФ до появления отечественных двигателей для флота. Кроме того, многие сотрудники украинских предприятий переехали жить и работать в РФ.

«Нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом, там еще не все потеряно», — отметил Путин, добавив, что это пошло бы на пользу обеим странам. Президент напомнил, что объем торговли Украины после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом упал — как с Россией, так и с ЕС. «Нет уже отраслей (в Украине), которые эффективно бы работали, кроме сельского хозяйства», — констатировал Путин. Он предупредил, что и эта отрасль после появления в Украине ГМО может прийти в упадок.

Путин считает, что кризис в Украине продлится до тех пор, пока не иссякнет терпение украинцев. Такое мнение он высказал в общении с работниками Лебединского ГОКа.

Вопрос одного из металлургов о том, как долго будет продолжаться кризис в Украине, Путин назвал риторическим. «У нас народ терпеливый», — напомнил он, отметив, что это касается и русских, и украинцев, которые «во многом являются единым народом». «Как долго это будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там (в Украине) живут, как они долго будут это терпеть», — отметил он. «Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов», — добавил Путин.