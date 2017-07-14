США могут предоставить Киеву $410 млн в 2018 году на оборону

Сообщается, что комитет по вопросам ассигнований палаты представителей Конгресса США представил проект «Закона об ассигнованиях на нужды государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год».

По данным посольства, законопроектом предусматривается выделение средств, в том числе, на программы поддержки Украины.

«Несмотря на существенное сокращение общего бюджета государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранена на уровне 2017 года — в объеме, не менее 410,465 миллиона долларов», — говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.