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10:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Татарстану обещают пост президента, но не договор

По сведениям «Ъ», в Кремле готовы сохранить пост президента Татарстана до 2020 года — на срок полномочий главы республики Рустама Минниханова. По его истечении, по словам высокопоставленного источника «Ъ» в администрации президента (АП), вопрос о наименовании будет решаться с учетом предложений комиссии, о создании которой шла речь в обращении Госсовета Татарстана к Владимиру Путину, принятом 11 июля.

Собеседник «Ъ» в руководстве республики настаивает на необходимости «начать переговорный процесс».

По словам высокопоставленного источника «Ъ» в АП, наименование главы Татарстана как президента сохранится до истечения срока его полномочий (до 2020 года), так как «народ республики голосовал на выборах именно за президента Татарстана» (Рустам Минниханов избрался в 2015 году, набрав 94,4% голосов). Так собеседник «Ъ» прокомментировал обращение Госсовета Татарстана к президенту Владимиру Путину. В нем депутаты просили главу государства «поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица» Татарстана (республика должна была отказаться от должности президента с 1 января 2016 года) и отмечали, что практика реализации договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью «убедительно доказала жизненность российского федерализма», хотя напрямую продлить его не просили.

Напомним, первый договор о разграничении полномочий между органами госвласти Москвы и Казани был подписан в 1994 году, второй, сроком действия десять лет, — в июне 2007 года (позже был принят соответствующий закон). Для решения этих вопросов Госсовет предложил «образовать специальную комиссию по выработке предложений по правовым вопросам». 12 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «концептуальная позиция» Кремля в ответ на обращение Госсовета Татарстана «будет сформулирована и изложена».

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Как говорит источник «Ъ», вопрос о наименовании высшего должностного лица Татарстана по истечении срока полномочий нынешнего президента республики будет решаться с учетом предложений, выработанных комиссией, о создании которой идет речь в обращении Госсовета. Он подчеркивает, что «в тексте обращения черным по белому признается, что комиссию нужно создать в связи с истечением договора, а вопрос о его продлении никак не затрагивается».

Отметим, что в обращении предложение о создании комиссии объяснялось в частности тем, что «в связи с истечением срока договора возникают определенные проблемы реализации ряда действующих норм конституции Татарстана». Если договора не будет, пояснял тогда спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, возникнут «правовые коллизии» — ст. 1 конституции Татарстана, в которой говорится о договоре, «не может меняться парламентом, только на референдуме».

Один из источников «Ъ» обращает внимание на то, что в ст. 1 конституции Татарстана используется название договора 1994 года, а не 2007 года. Кроме того, в Кремле исходят из того, что государство не должно строиться по договорному принципу.

В аппарате президента Татарстана от комментариев «Ъ» отказались. При этом источник «Ъ» в руководстве Татарстана отметил позицию республики — «нужны переговоры». «Все эти вопросы необходимо обсуждать. Надо начать переговорный процесс», — подчеркнул собеседник «Ъ».

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Инициатор обращения к президенту депутат Николай Рыбушкин заявил «Ъ», что «не может ответить, пока не увидит все сам». Вице-президент Академии наук Татарстана, бывший советник первого президента республики Минтимера Шаймиева по политическим вопросам Рафаэль Хакимов считает предложение АП в части должности президента приемлемым: «Можно так — оставить вопрос до 2020 года. Не заметить, что нарушается федеральный закон (требующий переименовать должность президента Татарстана к 2016 году — “Ъ”), а федеральный закон нарушает Конституцию России». Но господин Хакимов полагает, что без продления договора вопросы, которые он затрагивает, останутся «не урегулированы»: «Все равно их надо регулировать — хотя бы другими федеральными законами». В частности, он отмечает, что необходимо решить вопрос с паспортами, которые, согласно договору, в республике выдаются с вкладышами на татарском языке.

«Это не запрещено Конституцией России, но нигде, кроме договора, о таком праве республики не сказано», — заявляет господин Хакимов.

Кроме того, по его словам, «есть татары России из других регионов, за которых по договору отвечает Татарстан». «Нужно обсуждать, как быть. Сейчас есть договор, который эти вопросы решал. Он никому не мешал все десять лет. Зачем чесать там, где не чешется?» — удивляется Рафаэль Хакимов.

Казанский политолог Андрей Большаков считает, что должность президента Татарстана будет сохранена до 2020 года «безусловно»: «Что касается продления договора, то вопрос будет решаться исходя из того, насколько это необходимо федеральному центру». По мнению эксперта, другие субъекты могут настаивать, чтобы отношения ко всем регионам «были унифицированы». «Впереди президентские выборы. Вес этих регионов в электоральном плане может оказаться сильнее, чем одного Татарстана», — отмечает он.

Господин Большаков считает, что переговоры, которые Казань вела с Москвой перед подписанием первых двух договоров, «не повторятся». Федеральный центр — это «доминирующая сторона, все будет зависеть от его решения», говорит эксперт. «Отобрать у Минниханова и договор, и название “президент” — это совсем добить его. Поэтому оставили то, что представляет собой наименьшую ценность — название должности», — сказал «Ъ» политолог Аббас Галлямов.

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