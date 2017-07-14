Британца приговорили к пяти годам тюрьмы за участие в конфликте в Донбассе

41-летний Стимсон признал себя виновным в том, что собирался совершать террористические акты и участвовать в их подготовке.
Британец, придерживающийся ультралевых взглядов, уехал на Донбасс в 2015 году и вступил в ряды народной милиции ополченцев. В общей сложности он провел на юго-востоке Украины четыре месяца и за это время, по его словам, почти не участвовал в боевых действиях: он водил машину скорой помощи.
Стимсона арестовали сразу по возвращении на родину в аэропорту Манчестера. Ему предъявили обвинения в 2016 году и с тех пор содержали под стражей. Он стал первым подданным Великобритании, осужденным за участие в боевых действиях в Донбассе.
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