Британца приговорили к пяти годам тюрьмы за участие в конфликте в Донбассе

41-летний Стимсон признал себя виновным в том, что собирался совершать террористические акты и участвовать в их подготовке.

Британец, придерживающийся ультралевых взглядов, уехал на Донбасс в 2015 году и вступил в ряды народной милиции ополченцев. В общей сложности он провел на юго-востоке Украины четыре месяца и за это время, по его словам, почти не участвовал в боевых действиях: он водил машину скорой помощи.