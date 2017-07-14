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23:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко объяснил, почему новая бронетехника не в зоне АТО

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Боевые машины «Дозор», которые изготавливаются на Львовском бронетанковом заводе, до сих пор не попали в зону АТО в Донбассе, потому что проходили испытания в приближенных к боевым условиям.

Источник: "РИА Новости" Украина

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе пребывания на Львовском бронетанковом заводе.

«Постановка на вооружение одной бронированной машины занимает в среднем от 8 до 12 лет. Комплектация “Дозоров” завершилась в конце 2015 года. Испытания начались в 2016. Были обнаружены некоторые недостатки. В настоящий момент изготавливается шесть машин с учетом замечаний. Министерство обороны немного сократило, но не сняло госзаказ. 20 машин остаются на потоке и из всех проходивших испытание, а их было до десяти, “Дозор” продемонстрировал лучшие качества», — цитирует Укринформ Порошенко.

По словам президента, сейчас у боевой машины непробиваемая броня, усовершенствованная подвеска, которая может полтора года эксплуатироваться без каких-либо сбоев, намного выше внутренний комфорт, чем в первых образцах, это — именно то, что надо армии.

Президент сообщил, что поступали предложения продать первые же экземпляры «Дозора» за границу.

«Я запретил это. Прежде всего, мы должны обеспечить качественной техникой наши Вооруженные силы», — подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко заявил ранее, что никому не позволит обворовывать армию страны и наживаться на поставках вооружения.

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