Порошенко объяснил, почему новая бронетехника не в зоне АТО

Источник: "РИА Новости" Украина

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе пребывания на Львовском бронетанковом заводе.

«Постановка на вооружение одной бронированной машины занимает в среднем от 8 до 12 лет. Комплектация “Дозоров” завершилась в конце 2015 года. Испытания начались в 2016. Были обнаружены некоторые недостатки. В настоящий момент изготавливается шесть машин с учетом замечаний. Министерство обороны немного сократило, но не сняло госзаказ. 20 машин остаются на потоке и из всех проходивших испытание, а их было до десяти, “Дозор” продемонстрировал лучшие качества», — цитирует Укринформ Порошенко.

По словам президента, сейчас у боевой машины непробиваемая броня, усовершенствованная подвеска, которая может полтора года эксплуатироваться без каких-либо сбоев, намного выше внутренний комфорт, чем в первых образцах, это — именно то, что надо армии.

Президент сообщил, что поступали предложения продать первые же экземпляры «Дозора» за границу.

«Я запретил это. Прежде всего, мы должны обеспечить качественной техникой наши Вооруженные силы», — подчеркнул глава государства.