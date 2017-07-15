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09:23 (мск), источник: ЮГА.ру

Стали известны имена кандидатов на выборы в ЗСК от «Единой России»

Опубликован список 135 утвержденных кандидатов в депутаты Заксобрания Краснодарского края от партии «Единая Россия».

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, в итоговый список вошли 32 одномандатника и 103 кандидата по списку. Список был утвержден на конференции регионального отделения партии 14 июля.

Выборы депутатов Законодательного собрания Кубани пройдут 10 сентября. В этот раз количество одномандатных округов сокращено с 50 до 35, а число депутатов — со 100 до 70.

В мае «Единая Россия» провела праймериз и составила предварительный список кандидатов в депутаты ЗСК. В их число вошли заместители губернатора Сергей Алтухов, курирующий промышленный сектор; Сергей Усенко, отвечающий за земельные вопросы и курортную сферу; а также Юрий Бурлачко, ответственный за внутреннюю политику.

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