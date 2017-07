В разведку Госдепа сходили хакеры

Чаще всего речь идет о ссылках на материалы «Новой газеты», The New Times, «Слона», «Ведомостей», РБК, «Ъ», «Эха Москвы», Meduza, The Insider. Часто встречаются ссылки на аналитические статьи Московского центра Карнеги.



Если посмотреть на содержание пересылаемых статей, то можно сделать вывод, что Роберта Отто и его партнеров по переписке интересуют самые разные аспекты российской внутренней политики. Например, вероятность досрочных выборов в России, перспективы протестов дальнобойщиков, приватизация «Башнефти» и потенциал ОНФ.