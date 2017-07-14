В разведку Госдепа сходили хакеры

Источник: Reuters

О взломе частного почтового ящика высокопоставленного сотрудника Госдепа США в пятницу вечером сообщило американское издание Foreign Policy. В статье не упоминалось имя жертвы хакеров, но уточнялось, что этот человек работает в бюро разведки и исследований Госдепа и отвечает за Россию. Информированный источник издания отметил, что данный эксперт считается «лучшим специалистом администрации США по России» и что «он более чем кто-либо осведомлен о том, что там (в РФ.— “Ъ”) происходит».



О том, что почта разведчика была взломана, журналисты узнали из письма, поступившего в редакцию от злоумышленника под псевдонимом Johnnie Walker. В письме была ссылка на архив, в котором содержалась переписка данного чиновника за последние два года. В статье уточняется, что он переписывался с «сотрудниками ЦРУ и других разведывательных служб, корреспондентами известных СМИ, неправительственными организациями и международными фондами».

Из статьи Foreign Policy следует, что за взломом могли стоять хакеры из России. Одним из доказательств этой версии, по мнению авторов статьи, служит тот факт, что впервые о содержании переписки сообщил некий «сомнительный крымский сайт», бывший сотрудник которого утверждает: этот ресурс спонсируется российскими спецслужбами (его название не приводилось).



Корреспондент «Ъ» потратил несколько часов, чтобы найти этот сайт или любую другую информацию о данном взломе в русскоязычном сегменте интернета, однако безрезультатно. Но найдя список сотрудников Бюро разведки и исследований Госдепа (их имена есть в телефонном справочнике на сайте ведомства) и «пробивая» их один за другим, «Ъ» удалось обнаружить ссылку на нужный архив.



Она была прикреплена к письму на английском языке, опубликованному кем-то 10 июля на ресурсе Pastebin (используется для публикации фрагментов текста).



Имя жертвы хакеров — Роберт Отто. Его должность — глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. В сеть попали письма из его личного ящика (на сервере gmail), большая часть из них посвящена работе.

Значительную часть переписки составляют ссылки на статьи из российских изданий, которыми Роберт Отто делится со своими коллегами и друзьями или которые те присылают ему.

Чаще всего речь идет о ссылках на материалы «Новой газеты», The New Times, «Слона», «Ведомостей», РБК, «Ъ», «Эха Москвы», Meduza, The Insider. Часто встречаются ссылки на аналитические статьи Московского центра Карнеги.



Если посмотреть на содержание пересылаемых статей, то можно сделать вывод, что Роберта Отто и его партнеров по переписке интересуют самые разные аспекты российской внутренней политики. Например, вероятность досрочных выборов в России, перспективы протестов дальнобойщиков, приватизация «Башнефти» и потенциал ОНФ.

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