Администрация Симферополя извинилась перед общественниками

Источник: "Российская газета"

«Администрация города Симферополя приносит свои извинения за отсутствие должной подготовки к проведению публичных слушаний 08 июля 2017 года, а также за использованные в статье выражений и словосочетаний: «…незаконных акций…», «…срыв мероприятия можно считать организацией массовых беспорядков или призыва к ним», «…слушания были сорваны враждебно настроенной группой лиц», — говорится в заявлении администрации.

Извинений за голословные обвинения в адрес общественников, участвовавших в публичных слушаниях, активисты потребовали на еженедельной встрече с главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым. И спустя два дня такие извинения появились.

Напомним, в субботу в Симферополе были отменены публичные слушания по планировке центра города, проекту массива «Крымская роза» и вырубке леса у водохранилища ради переноса линии ЛЭП. Причиной стали грубые процедурные нарушения, допущенне мэрией. Тем не менее главный архитектор Ирина Иванова фактически назвала общественников «деструктивными элементами», случайно оказавшимися в зале. По ее словам, срыв мероприятия можно считать организацией массовых беспорядков или призыва к ним.

В официальном сообщении администрации общественникам предлагают провести 19 июля 2017 года встречу для поиска общего языка.