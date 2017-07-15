Администрация Симферополя извинилась перед общественниками
На официальном сайте администрации Симферополя опубликовано извинение городских властей перед общественниками, которых главный архитектор города и
На официальном сайте администрации Симферополя опубликовано извинение городских властей перед общественниками, которых главный архитектор города и
«Администрация города Симферополя приносит свои извинения за отсутствие должной подготовки к проведению публичных слушаний 08 июля 2017 года, а также за использованные в статье выражений и словосочетаний: «…незаконных акций…», «…срыв мероприятия можно считать организацией массовых беспорядков или призыва к ним», «…слушания были сорваны враждебно настроенной группой лиц», — говорится в заявлении администрации.
Извинений за голословные обвинения в адрес общественников, участвовавших в публичных слушаниях, активисты потребовали на еженедельной встрече с главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым. И спустя два дня такие извинения появились.
Напомним, в субботу в Симферополе были отменены публичные слушания по планировке центра города, проекту массива «Крымская роза» и вырубке леса у водохранилища ради переноса линии ЛЭП. Причиной стали грубые процедурные нарушения, допущенне мэрией. Тем не менее главный архитектор Ирина Иванова фактически назвала общественников «деструктивными элементами», случайно оказавшимися в зале. По ее словам, срыв мероприятия можно считать организацией массовых беспорядков или призыва к ним.
В официальном сообщении администрации общественникам предлагают провести 19 июля 2017 года встречу для поиска общего языка.
Тем временем на минувшей неделе администрация Симферополя по требованию главы РК Сергея Аксенова запретила все объекты точечного строительства. Самый большой резонанс в городе вызвал каменный забор, возведенный за границами отведенного земельного участка строителями аквапарка на улице Гурзуфской.