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00:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Британии впервые вынесли приговор по войне в Донбассе

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Британский суд впервые признал гражданина страны виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе, сообщила корреспондент российской службы BBC Ольга Ившина в Twitter.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Суд в Манчестере приговорил британца Бенджамина Стимсона, который находился в составе вооруженных формирований ДНР и ЛНР, к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы», — говорится в сообщении. ​

Судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть этого срока за признание вины.

«Мы потрясены приговором. Он слишком суровый», — заявил отец осужденного Мартин Стимсон.

«Мне жаль, что мой сын туда поехал. Мы об этом не знали. Мы думали, он работает на ферме», — добавил он.

Сторона обвинения говорила о том, что Стимсон имел «намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины, и службы в качестве бойца ополчения».

Однако судья не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте.

Судья постановил, что Бенджамин Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Британии.

Изначально Стимсон также обвинялся в подготовке и совершении террористических актов, но затем эти обвинения были сняты.

Бенджамину Стимсону 41 год. Он родился и вырос на севере Англии. Осенью 2015 года журналисты Би-би-си встретили его неподалеку от Дебальцева.

Он рассказал, что отправился в Донбасс, поскольку дома не видел никаких перспектив. На тот момент он уже полтора года сидел без работы.

Но не менее важными для британца были и идеологические причины.

«Я считаю происходящее здесь западной империалистической агрессией против России, против людей, которые не играют в западные игры», — сказал он тогда журналистам. В ходе интервью Стимсон придерживал стоящий рядом со стулом карабин.

При этом он говорил, что за три месяца, проведенные на востоке Украины, он еще ни разу не стрелял во врага.

На суде Бенджамин Стимсон отрицал свое участие в военных действиях. По его словам, он провел на востоке Украины четыре месяца, работая водителем скорой помощи.

Судя по материалам дела, во время его пребывания в Донбассе британец провел несколько недель в больнице из-за проблем с желудком, а затем довольно много времени находился в тыловом расположении формирований ДНР, лишь эпизодически выезжая на передовую.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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