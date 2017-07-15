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01:48 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в США прокурор намерен оспорить решение по миграционному указу

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что обратится в Верховный суд, чтобы оспорить решении судьи о расширении круга родственников, которые могут быть исключены из-под действия иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщает издание Hill.

Источник: РИА Новости

Американский судья в пятницу удовлетворил прошение штата Гавайи о расширении круга родственников, которые могут быть исключены из-под действия президентского указа, ограничивающего въезд в США из шести стран черного списка.

Ранее высокопоставленный представитель администрации пояснил, что въезд будет разрешен тем, у кого в США есть родители, дети, братья или сестры, женихи и невесты. Наличие в США бабушки или дедушки, внука или внучки, племянника или племянницы, двоюродных братьев и сестер не считалось близкими семейными связями.

«Верховный суд уже однажды исправил (решение — ред.) суда нижней инстанции, и мы теперь, не желая того, обратимся напрямую в Верховный суд, чтобы вновь доказать верховенство закона и обязанность исполнительной власти защищать государство», — цитирует издание слова Сешнса.

Восстановленный Верховным судом США иммиграционный указ Трампа вступил в силу две недели назад в части въезда граждан шести стран из черного списка. Также с 6 июля на 120 дней приостановлен прием беженцев на территории США.

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