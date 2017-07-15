Новый президент Монголии отказался жить в резиденции и будет ходить пешком

Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отказался от проживание в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр) рядом с особняками председателя парламента Миеэгомбын Энхболд и премьер-министра Жаргалтулгын Эрдэнэбата, сообщает «Монголия Сейчас. Последние 63 года все руководители Монголии — Юмжагийн Цэдэнбал, Жамбын Батмунх, Пунсалмаагийн Очирбат, Нацагийн Багабанди, Намбарын Энхбаяр и Цахиагийн Элбэгдорж проживали в строго охраняемой местности в горах Богдо уул.

По данным издания, Баттулга решил обосноваться в небольшом доме напротив Центральной почты, где когда-то была зимняя квартира Цэдэнбала. На работу глава Монголии собирается ходить пешком, от дома до администрации — 400 метров.