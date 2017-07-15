Новый президент Монголии отказался жить в резиденции и будет ходить пешком
Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отказался от проживание в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр).
Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отказался от проживание в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр).
Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отказался от проживание в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр) рядом с особняками председателя парламента Миеэгомбын Энхболд и
По данным издания, Баттулга решил обосноваться в небольшом доме напротив Центральной почты, где
Как отмечается, Администрация президента надеется на то, что многие чиновники также откажутся от громоздких внедорожников и прочей роскоши в работе и жизни. Оппозиционный кандидат от Демократической партии Монголии Баттулга одержал победу во втором туре президентских выборов 8 июля 2017 года, набрав 50,6 процента голосов избирателей. По данным Газета.ru, избранный глава государства позиционирует себя в качестве антиолигархического кандидата, однако сам является