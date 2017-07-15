Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
10 трагических и странных смертей во время секса
В деле об убийстве туриста из РФ появились новые подробности
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Машины смертников «Исламского государства»
07:26 (мск), источник: Tengrinews

Новый президент Монголии отказался жить в резиденции и будет ходить пешком

Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отказался от проживание в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр).

Источник: Tengrinews

Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отказался от проживание в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр) рядом с особняками председателя парламента Миеэгомбын Энхболд и премьер-министра Жаргалтулгын Эрдэнэбата, сообщает «Монголия Сейчас. Последние 63 года все руководители Монголии — Юмжагийн Цэдэнбал, Жамбын Батмунх, Пунсалмаагийн Очирбат, Нацагийн Багабанди, Намбарын Энхбаяр и Цахиагийн Элбэгдорж проживали в строго охраняемой местности в горах Богдо уул.

По данным издания, Баттулга решил обосноваться в небольшом доме напротив Центральной почты, где когда-то была зимняя квартира Цэдэнбала. На работу глава Монголии собирается ходить пешком, от дома до администрации — 400 метров.

Как отмечается, Администрация президента надеется на то, что многие чиновники также откажутся от громоздких внедорожников и прочей роскоши в работе и жизни. Оппозиционный кандидат от Демократической партии Монголии Баттулга одержал победу во втором туре президентских выборов 8 июля 2017 года, набрав 50,6 процента голосов избирателей. По данным Газета.ru, избранный глава государства позиционирует себя в качестве антиолигархического кандидата, однако сам является бизнес-магнатом и остается одним из самых богатых людей в Монголии. Сферами его интересов в основном являются сельское хозяйство и туризм.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Казахстанец Мейирим Нурсултанов нокаутировал соперника в первом раунде
СМИ: юрист из России предоставила сыну Трампа данные о Браудере
США не видят необходимости искать замену своей базе ВВС в Катаре
Путин объяснил, почему в России растут цены на бензин
«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу
Британец получил 5 лет тюрьмы за участие в конфликте в Донбассе
Мадуро поднял зарплату силовикам в разгар протестов
В высотном здании в столице Гавайев вспыхнул пожар
Спорт
Каррера творит историю: «Спартак» впервые выиграл Суперкубок До прихода Карреры «Спартак» 16 лет не был чемпионом и никогда не выигрывал Суперкубок. Массимо хватило года, чтобы оба упущения исправить
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь