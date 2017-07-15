Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Новейший катер РФ сможет сражаться с атомным авианосцем – СМИ
Трамп рассказал, почему Путин предпочел бы Клинтон
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Зомби Большой двадцатки
02:22 (мск), источник: ТАСС

Совбез ООН продлил на год миссию в Ираке

ООН, 15 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН продлил на один год — до 31 июля 2018 года — срок полномочий Миссии по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). Соответствующая резолюция была единогласно принята на заседании Совбеза в пятницу вечером.

В документе уделяется большое внимание присутствию на иракской территории террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС), которая «представляет собой серьезную угрозу для будущего» страны.

В СБ ООН подчеркнули, что «единственным способом противостоять этой угрозе является совместная работа всех иракцев над решением проблем в области безопасности, а также в политической сфере». Долгосрочное решение проблемы нестабильности, отмечается в резолюции, «потребует от политического руководства Ирака принятия решений, которые объединят страну».

Фоторепортаж
Машины смертников «Исламского государства»

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку была учреждена Советом Безопасности 14 августа 2003 года — спустя четыре месяца после свержения Саддама Хусейна в результате военной операции США и Великобритании. 19 августа в представительстве ООН в Багдаде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 сотрудника миссии, в том числе ее глава. Вскоре после этого МООНСИ была эвакуирована в Иорданию и вернулась в Багдад в усеченном составе только в августе 2004 года. В принятой в пятницу резолюции члены СБ призвали иракские власти продолжать обеспечивать безопасность миссии и оказывать ей материально-техническую поддержку.

Видео
Мосул вбомбили в каменный век: правозащитники назвали ситуацию «чудовищной»

В круг задач, поставленных перед МООНСИ, входит оказание консультативной поддержки властей, а также содействие народу и правительству Ирака в вопросах укрепления демократических институтов и продвижения политического диалога, предоставления помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам, поощрения защиты прав человека. Кроме того, миссия координирует усилия различных агентств, фондов и программ ООН на территории страны, в том числе оказание помощи жителям города Мосул, в районе которого в последние месяцы шла масштабная военная кампания против боевиков ИГ.

Каждые два месяца МООНСИ выпускает доклад о нарушениях прав человека, а также ведет ежемесячный учет жертв насилия в стране. По данным миссии, в июне в результате терактов и боевых действий в Ираке погибли 415 мирных жителей, еще 300 получили ранения. Наибольшее число жертв отмечено в провинции Найнава, столицей которой является Мосул.

В связи с развитием ситуации в Ираке СБ ООН в пятницу выразил намерение «пересмотреть мандат МООНСИ через 12 месяцев или раньше, если об этом попросит правительство» страны. Кроме того, члены Совбеза попросили генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша к 15 октября 2017 г. проанализировать деятельность миссии и подготовить рекомендации по повышению эффективности ее работы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин: кризис на Украине продлится, пока не иссякнет терпение украинцев
"Яндекс" может стать совладельцем глобального бизнеса Uber
Путин: кризис на Украине продлится, пока не иссякнет терпение украинцев
Кремль прокомментировал скандал с российской дипсобственностью
Путин объяснил, почему в России растут цены на бензин
«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу
Британец получил 5 лет тюрьмы за участие в конфликте в Донбассе
Определились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разряде
Российский школьник победил на Международной олимпиаде по химии
Спорт
Каррера творит историю: «Спартак» впервые выиграл Суперкубок До прихода Карреры «Спартак» 16 лет не был чемпионом и никогда не выигрывал Суперкубок. Массимо хватило года, чтобы оба упущения исправить
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь