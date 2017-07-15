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07:24 (мск), источник: УНИАН

«Вслед за Януковичем»: суд дал разрешение на заочное осуждение Азарова

Специальное досудебное расследование касается приватизации «Укртелекома».

Источник: УНИАН

Печерский суд Киева разрешил Генпрокуратуре Украины начать процедуру заочного осуждения экс-премьера Украины Николая Азарова.

Об этом говорится в постановлении судьи Кристины Гладун.

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Специальное досудебное расследование касается приватизации «Укртелекома». Постановление принято 31 мая, опубликовано 13 июля.

12 октября 2010 на посту главы правительства Азаров подписал распоряжение Кабмина о продаже пакета акций Укртелекома. После чего Государственной службе специальной связи и защиты информации было выделено 220 млн гривен, что повлекло за собой необоснованные расходы государственного бюджета на создание телекоммуникационной сети специального назначения.

Ему вменяют присвоение, растрату или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Также сказано о том, что ГПУ 6 февраля 2015 прислала ходатайство в Россию о взятии под стражу подозреваемого до получения ходатайства о выдаче, на что российская Генпрокуратура 9 февраля 2016 заявила об отказе. В связи с этим Генеральная прокуратура Украины 22 мая 2017 попросила суд разрешить заочное расследование.

Как сообщал УНИАН, Янукович и Азаров, скрывающиеся в России от украинского правосудия и находящиеся под санкциями Европейского Союза, не смогут воспользоваться безвизовыми поездками в страны Евросоюза.

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