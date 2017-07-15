WSJ: юрист из РФ предоставила сыну Трампа данные о Уильяме Браудере

Как утверждает издание, Весельницкая дала интервью его журналистам и рассказала о встрече с Дональдом
С подачи финансиста власти США возбудили уголовное дело в отношении группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин РФ Денис Кацыв. В мае разбирательство завершилось досудебным соглашением, которое адвокат Prevezon Holdings назвал победой.
Весельницкая отметила, что собирала информацию о Браудере и предоставляла ее генеральному прокурору России Юрию Чайке. «Я лично знаю генпрокурора, — приводит слова юриста издание. — Во время моего расследования [относительно Браудера] я обменивалась с ним информацией».
Связи с демократами
Как отметила адвокат, она хотела проинформировать
«Как во время встречи, когда я говорила с Дональдом Трампом — младшим, так и в письменных материалах, которые я подготовила, я пыталась изложить данные, которые я лично получила в ходе расследования», — приводит газета слова Весельницкой. Адвокат отметила, что сын американского лидера видимо не заинтересовался этими сведениями.
Юрист указала, что она никак не связана с властями РФ, и они не участвовали в организации ее встречи с
Разговор с юристом
Ранее на этой неделе
Весельницкая в опубликованном интервью телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти РФ. Юрист также отметила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.
Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.