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04:25 (мск), источник: РИА Новости

Мадуро поднял зарплату венесуэльским силовикам в разгар протестов

МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу резко поднял зарплаты сотрудникам национальной боливарианской гвардии и корпуса уголовных и криминалистических расследований полиции страны в разгар антиправительственных протестов.

Источник: AP 2017

Согласно подписанным Мадуро указам, их зарплаты возрастают на 85%, сообщает государственное телевидение страны.

На эти цели из бюджета выделяются дополнительные средства в общей сумме 261 миллиард боливаров (почти 100 миллионов долларов по официальному курсу). Еще 4,4 миллиарда боливаров (1,6 миллиона долларов) направляются на завершение строительства управлений криминалистической полиции в штатах Ансоатеги, Тачира и Лара.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.

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Комментарии
2
Иван Игнатущенко
С нашего пример взял. думаю даже совета послушал. У нас теперь даже не царь, судя по поведению-Бог...
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Валерий Викторов ....
А у нас подстраховался Национальную гвардию создал для разгона мирного населения и не довольных!
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