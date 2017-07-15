Мадуро поднял зарплату венесуэльским силовикам в разгар протестов

На эти цели из бюджета выделяются дополнительные средства в общей сумме 261 миллиард боливаров (почти 100 миллионов долларов по официальному курсу). Еще 4,4 миллиарда боливаров (1,6 миллиона долларов) направляются на завершение строительства управлений криминалистической полиции в штатах Ансоатеги, Тачира и Лара.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.