Клинтон спрятался между двумя Бушами

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — После визита экс-главы США Билла Клинтона в президентский центр Джорджа Буша-младшегопресс-секретарь Клинтона опубликовал фото, снискавшее огромную популярность среди пользователей твиттера, передает в пятницу CNN.
Источник:AP 2017
Клинтон стоит на между статуями Буша-старшего и Буша-младшего, прячась за своим преемником на посту президента. В связи с этим снимком бывшему хозяину Овального кабинета посоветовали написать книгу «Моя жизнь между двух Бушей».
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Билл Клинтон руководил США с 1993 по 2001 годы. Его предшественником был Джордж Буш-Старший (1989−1993), а после него президентом был избран Джордж Буш-Младший (2001−2009).