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04:49 (мск), источник: РИА Новости

Рауль Кастро раскритиковал новые американские власти

МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро в пятницу подверг критике недавние шаги новой администрации США в отношении острова, однако подчеркнул готовность к продолжению диалога.

В июне президент США Дональд Трамп заявил об отмене «ошибочной» политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

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«Североамериканское правительство решило ужесточить блокаду посредством введения новых запретов, объясняя новые меры с использованием враждебной риторики времен «холодной войны», — заявил Кастро в ходе заседания Национальной ассамблеи народной власти.

По словам кубинского лидера, заявления Трампа не учитывают поддержку со стороны американцев, включая эмигрантские кубинские круги, идеи о снятии блокады и нормализации отношений двух стран, и удовлетворяют интересам лишь небольшой группы кубинцев, проживающих на юге Флориды, которая с каждым разом становиться все малочисленнее.

«У Кубы есть воля продолжать диалог с США на основе уважения суверенитета, не стоит ждать, что Куба будет обсуждать свои принципы или примет какие-либо условия, так мы никогда этого и не делали. Вне зависимости от того, что сделают США, мы продолжим двигаться вперед по пути, который избрали», — приводит газета Granma слова Кастро.

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