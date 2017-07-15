Рауль Кастро раскритиковал новые американские власти

В июне президент США Дональд Трамп заявил об отмене «ошибочной» политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

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«Североамериканское правительство решило ужесточить блокаду посредством введения новых запретов, объясняя новые меры с использованием враждебной риторики времен «холодной войны», — заявил Кастро в ходе заседания Национальной ассамблеи народной власти.

По словам кубинского лидера, заявления Трампа не учитывают поддержку со стороны американцев, включая эмигрантские кубинские круги, идеи о снятии блокады и нормализации отношений двух стран, и удовлетворяют интересам лишь небольшой группы кубинцев, проживающих на юге Флориды, которая с каждым разом становиться все малочисленнее.