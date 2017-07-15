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09:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Госдума одобрила поправки в закон о «дальневосточном гектаре»

Внесённые изменения получили одобрение в первом чтении.

Источник: Reuters

Государственная Дума рассмотрела в первом чтении второй пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре», подготовленный минвостокразвития России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», законопроект принят подавляющим большинством голосов.

«Программа “Дальневосточный гектар” — новаторская. Правоприменительная практика показала необходимость в совершенствовании закона и корректировок отдельных положений. В рассматриваемом сегодня законе главный принцип — клиентоориентированность. Все положения направлены на то, чтобы не отказать гражданину в получении “дальневосточного гектара”. Мы делаем так, чтобы не человек бегал к чиновнику, а чиновник должен был предоставлять гражданину различные варианты. Мы не можем позволить потерять ни одного человека, который хочет переехать на Дальний Восток», — заявил статс-секретарь — заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Как уточнили в пресс-службе минвостокразвития, в настоящее время, когда возможность оформить гектар получили все жители России, количество заявок кратно увеличилось и приближается к 100 тысячам. Однако в пользование предоставлено более 24 тысяч гектар. «Разница между поданными заявками и предоставленными гектарами совершенно очевидна. Причинами является не только бюрократическая проволочка, но и несовершенство картографической информации и застарелые подходы к регулированию вопросов вовлечения в гражданский оборот земель. Большая часть рассматриваемых поправок направлена на решение этих проблем», — подчеркнул замминистра. Так, минвостокразвития России вносит четыре блока поправок. Предлагается расширить территории предоставления «дальневосточного гектара» за счёт сокращения так называемых зон «нельзя». Это касается охотугодий, земель Лесного фонда и участков над недрами.

Павел Волков отметил, что все решения тщательно проработаны. В частности, были определены места в землях Лесного Фонда, на которых можно предоставлять земельные участки. Стоит отметить, что при предоставлении такого гектара сохраняются полностью требования Лесного кодекса. Речь идет о возможности использовать земли для сенокошения, выпаса скота, пчеловодства и других подобных целей.

Второй блок поправок направлен на сокращение количества отказов гражданам в предоставлении земельных участков. Изменения связаны с корректировкой границ предоставляемой земли в случаях, когда она попадает на уже сформированный участок и в иных подобных случаях. Гражданину будут предлагаться варианты корректировки участка. Если ему ни один не подходит, он вправе отказаться от предлагаемых вариантов и оставить за собой право в получении «дальневосточного гектара» заново.

Третий блок поправок направлен на обеспечение прав граждан на проход к своим земельным участкам. Законопроектом предусмотрен механизм компенсации для тех, кому предоставлен гектар, обременяемый сервитутом. Если гражданин посчитает, что сервитут ущемляет его права и не дает использовать такой участок, он вправе отказаться и сохранить за собой право взять другой гектар.

Итоговым блоком поправок предусматривается возможность направления гражданами заявлений о предоставлении земельных участков через МФЦ на всей территории страны. Сюда же относятся нормы, уточняющие порядок предоставления информации в федеральную информационную систему (ФИС).

Также вводятся нормы, позволяющие регулировать законами субъектов Российской Федерации тарифы и ставки по установлению на местности границ земельных участков.

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