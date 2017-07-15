Николас Мадуро сравнил себя с Саддамом Хусейном

«Я похож на Саддама Хусейна… живого Саддама Хусейна», — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения. При этих словах, сказанных перед аудиторией огромного зала в Каракасе, он был одет в пятнистую военную форму и красный десантный берет.

Хусейн был свергнут в апреле 2003 года после вторжения в Ирак войск коалиции во главе с США и Великобританией. Верховный суд Ирака предъявил ему обвинение в гибели в 1982 году 148 жителей деревни Ад-Дуджейль. Он был приговорен к смертной казни, приговор был приведен в исполнение в конце декабря 2006 года.