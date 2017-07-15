Минобороны объявило о завершении весеннего призыва

Как отмечается, одной из особенностей весенней призывной кампании стало предоставление отсрочки обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения. Изменения в закон вступили в силу 1 января 2017 года.

Почти каждый пятый новобранец, отправленный для прохождения военной службы в войска, имел высшее образование. Им была предоставлена возможность выбора — служить один год по призыву либо два года по контракту. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах. Весной в эти подразделения были направлены 356 человек. В спортивные роты были направлены 199 человек.