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09:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны объявило о завершении весеннего призыва

Министерство обороны России объявило о завершении весеннего призыва 2017 года. Всего на службу были направлены 142 тысячи человек, сообщается на сайте ведомства. Почти каждый пятый новобранец, отправленный для прохождения военной службы в войска, имел высшее образование. Для прохождения альтернативной гражданской службы направлены 395 человек.

Источник: Reuters

Как отмечается, одной из особенностей весенней призывной кампании стало предоставление отсрочки обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения. Изменения в закон вступили в силу 1 января 2017 года.

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Почти каждый пятый новобранец, отправленный для прохождения военной службы в войска, имел высшее образование. Им была предоставлена возможность выбора — служить один год по призыву либо два года по контракту. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах. Весной в эти подразделения были направлены 356 человек. В спортивные роты были направлены 199 человек.

Для прохождения альтернативной гражданской службы направлены 395 человек. Всего альтернативную службу проходят 970 человек.

Ведомство отмечает, что число граждан, не явившихся в военкоматы, с каждым годом существенно уменьшается и в настоящее время не превышает 0,2 процента от числа вызывавшихся на призывные мероприятия.

Справка
Кого из запасников призовут в армию по новому указу ПутинаПрезидент подписал Указ о призыве на военные сборы граждан, которые находятся в запасе. Как только появляется такая информация, сразу по стране катится переполох. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец успокаивает волнения и отвечает на самые важные вопросы.
Комментарии
1
Владимир *****
У товарища Шойгу недобор?
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