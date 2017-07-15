Многокилометровые марши совершат молодые водители Восточного военного округа

Военнослужащие по призыву соединений и воинских частей ВВО пройдут курсы доподготовки водителей колесной и гусеничной техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

В течение месяца молодые люди будут совершенствовать свои навыки вождения. Для них проведут теоретические и практические занятия. Так, они в составе колонн совершат марши по пересеченной местности, освоят организацию привалов, техническое обслуживание в полевых условиях и другие аспекты эксплуатации техники.