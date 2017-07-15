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09:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Многокилометровые марши совершат молодые водители Восточного военного округа

В течение месяца призывники будут совершенствовать свои навыки.

Военнослужащие по призыву соединений и воинских частей ВВО пройдут курсы доподготовки водителей колесной и гусеничной техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

В течение месяца молодые люди будут совершенствовать свои навыки вождения. Для них проведут теоретические и практические занятия. Так, они в составе колонн совершат марши по пересеченной местности, освоят организацию привалов, техническое обслуживание в полевых условиях и другие аспекты эксплуатации техники.

Курсы завершатся тактико-специальными учениями, во время которых военные совершат 30-километровый и 100-километровый дневной и ночной марши. По итогам доподготовки все водители, успешно справившиеся с учебной программой, приступят к выполнению служебных обязанностей.

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