В МИД сообщили дату, когда состоится разговор «нормандской четверки»

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует проведение телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» через неделю, предположительно может произойти с 24 по 28 июля. Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире телеканала «Интер».

Министр напомнил, что в настоящее время между сторонами ведутся консультации об организации телефонного разговора на высшем уровне с участием лидеров «нормандской четверки» — президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

«Это скорее всего будет через следующую неделю, поскольку на следующей неделе, это просто сложно организовать с логистической точки зрения», — заявил Климкин.

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Он также сообщил о достижении представителями «четверки» договоренности, что основной темой разговора станут вопросы безопасности и освобождения заложников.

«Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат», — добавил он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.