Шеф Пентагона: США не видят необходимости искать замену своей базе ВВС в Катаре

Источник: AP 2017

«Пока никакого воздействия на наши военные операции не было», — сказал шеф Пентагона, комментируя резкие противоречия между Катаром и его соседями.

Согласно изложенной Мэттисом информации, военно-воздушная база Аль-Удейд, расположенная близ катарской столицы Дохи, «продолжает функционировать круглосуточно, припасы доставляются», никакого «воздействия [кризиса] не было». «Нет необходимости искать альтернативы», — отметил руководитель американского военного ведомства.

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«Это не означает, что мы не хотим видеть дело решенным и урегулированным всеми как можно скорее. Чтобы все работали против финансирования терроризма, не только Катар, все», — добавил Мэттис.

Аль-Удейд в настоящее время является крупнейшей авиабазой США на Ближнем Востоке, здесь могут размещаться одновременно 120 самолетов. В 2001—2014 гг. она служила для обеспечения боевых действий западной коалиции в Афганистане, а с 2016 года — для операции против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии. На базе находится около 11 тыс. военнослужащих США. Между ней и авиабазой Хмеймим в Сирии действует прямая линия телефонной связи, используемая для предотвращения инцидентов в небе над этой арабской страной.

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.