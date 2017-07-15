Экс-руководителю облздрава Мангистауской области изменили приговор
В судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрено дело бывшего руководителя областного управления здравоохранения Марал Кадыр, передает Тумба.
В судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрено дело бывшего руководителя областного управления здравоохранения Марал Кадыр, передает Тумба.
Бывшая руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области Марал Кадыр, после того, как в суде были доказаны 4 факта вымогательства ею денежных средств у своих подчиненных, была приговорена 5 мая текущего года к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима с конфискацией имущества. При этом приговор выносился с учетом смягчающих обстоятельств — подсудимая имеет несовершеннолетнюю дочь.
«Марал Кадыр была осуждена по пунктам 1, 4 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса Казахстана (прим. “Неоднократное получение взятки путем вымогательства”). Постановлением суда приговор Актауского городского суда от 5 мая 2017 года был изменен. С применением части 4 статьи 55 Уголовного кодекса Казахстана ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Остальная часть приговора осталась без изменений, апелляционная жалоба подсудимого и его защитника, а также апелляционный протест прокурора оставлены без удовлетворения», — отметила представитель
Как отмечает издание, помимо уголовного наказания и конфискации личного имущества, подсудимая пожизненно лишилась права занимать определенные должности.