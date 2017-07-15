Экс-руководителю облздрава Мангистауской области изменили приговор

Бывшая руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области Марал Кадыр, после того, как в суде были доказаны 4 факта вымогательства ею денежных средств у своих подчиненных, была приговорена 5 мая текущего года к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима с конфискацией имущества. При этом приговор выносился с учетом смягчающих обстоятельств — подсудимая имеет несовершеннолетнюю дочь.