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08:33 (мск), источник: РИА Новости

Новый посол России в Турции прибыл в Анкару

АНКАРА, 15 июл — РИА Новости. Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов прибыл на работу в Анкару, в субботу он примет участие в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота, заявил РИА Новости и.о. пресс-атташе посольства РФ в Турции Александр Лешуков в субботу.

В июне президент РФ Владимир Путин назначил Ерхова послом России в Турции. Ерхов ранее работал в посольстве в Египте, занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле.

«Новый посол России Алексей Ерхов сегодня прилетел в Анкару. В аэропорту его встретил директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу. Копии верительных грамот будут вручены в понедельник», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, несмотря на то, что верительные грамоты еще не вручены, в субботу по особому приглашению председателя парламента Турции Ибрагима Кахрамана по согласованию с президентом страны Тайипом Эрдоганом Ерхов будет участвовать в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».

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Новый посол России в Турции встретился с журналистами
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