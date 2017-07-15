Новый посол России в Турции прибыл в Анкару

В июне президент РФ Владимир Путин назначил Ерхова послом России в Турции. Ерхов ранее работал в посольстве в Египте, занимал пост генерального консула РФ в Стамбуле.
«Новый посол России Алексей Ерхов сегодня прилетел в Анкару. В аэропорту его встретил директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу. Копии верительных грамот будут вручены в понедельник», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, несмотря на то, что верительные грамоты еще не вручены, в субботу по особому приглашению председателя парламента Турции Ибрагима Кахрамана по согласованию с президентом страны Тайипом Эрдоганом Ерхов будет участвовать в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».