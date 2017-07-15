В Балтийске пройдут российско-китайские военно-морские учения
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Отряд кораблей ВМС Китая в середине следующей недели прибудет в Балтийск для участия в совместном
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Отряд кораблей ВМС Китая в середине следующей недели прибудет в Балтийск для участия в совместном
В сообщении, размещенном на сайте министерства, говорится, что 21 июля пройдет «официальная встреча китайского отряда кораблей в порту Балтийск».
«С 24 по 27 июля в акватории Балтийского моря пройдет активная фаза
По данным Минобороны РФ, российские и китайские моряки отработают вопросы по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны кораблей, а также освободят, условно захваченное пиратами судно и проведут
«Кроме того, моряки выполнят боевые стрельбы по надводным и воздушным целям», — добавили в Минобороны.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс будет наблюдать за
Отряд кораблей ВМС Китая вышел из порта Санья (провинция Хайнань) 18 июня. Учения пройдут в акватории Балтийского, Баренцевого и Охотского морей.