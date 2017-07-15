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17:16 (мск), источник: Интерфакс

В Балтийске пройдут российско-китайские военно-морские учения

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Отряд кораблей ВМС Китая в середине следующей недели прибудет в Балтийск для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие — 2017», сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении, размещенном на сайте министерства, говорится, что 21 июля пройдет «официальная встреча китайского отряда кораблей в порту Балтийск».

«С 24 по 27 июля в акватории Балтийского моря пройдет активная фаза российско-китайского учения. В ней будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов и более десяти самолетов и вертолетов», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны РФ, российские и китайские моряки отработают вопросы по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны кораблей, а также освободят, условно захваченное пиратами судно и проведут поисково-спасательную операцию по оказанию помощи аварийному кораблю.

«Кроме того, моряки выполнят боевые стрельбы по надводным и воздушным целям», — добавили в Минобороны.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс будет наблюдать за российско-китайскими учениями на Балтике.

Отряд кораблей ВМС Китая вышел из порта Санья (провинция Хайнань) 18 июня. Учения пройдут в акватории Балтийского, Баренцевого и Охотского морей.

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