Госдуме предложили отделить производство вина от другого алкоголя

Источник: AP 2017

Законопроект разграничивает производство алкоголя из винограда и из этилового спирта. В пояснительной записке отмечается, что общее регулирование производства вина и другого алкоголя «существенно затрудняет развитие отрасли виноградарства и виноделия, усложняет применение существующих норм права, надзор и контроль за соблюдением законодательства в данной сфере».

Принятие законопроекта, полагают его авторы позволит стимулировать развитие виноградарства в России.

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Развитие этой отрасли поможет привлечь дополнительный поток туристов в регионы, где производится вино, и способствовать их экономическому развитию. При этом, отмечают авторы документа, необходимо разделять вино и крепкие алкогольные напитки, наносящие серьезный вред здоровью. В то же время оборот вина будет по-прежнему регулироваться существующим законодательством наряду с другим алкоголем.