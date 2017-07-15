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09:48 (мск), источник: РБК

Госдуме предложили отделить производство вина от другого алкоголя

Фракция «Единая Россия» накануне, 14 июля, внесла в Госдуму законопроект о разделении регулирования производства вина и другого алкоголя, свидетельствуют данные автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. Решение о необходимости такого закона было принято в мае в правительстве.

Источник: AP 2017

Законопроект разграничивает производство алкоголя из винограда и из этилового спирта. В пояснительной записке отмечается, что общее регулирование производства вина и другого алкоголя «существенно затрудняет развитие отрасли виноградарства и виноделия, усложняет применение существующих норм права, надзор и контроль за соблюдением законодательства в данной сфере».

Принятие законопроекта, полагают его авторы позволит стимулировать развитие виноградарства в России.
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Развитие этой отрасли поможет привлечь дополнительный поток туристов в регионы, где производится вино, и способствовать их экономическому развитию. При этом, отмечают авторы документа, необходимо разделять вино и крепкие алкогольные напитки, наносящие серьезный вред здоровью. В то же время оборот вина будет по-прежнему регулироваться существующим законодательством наряду с другим алкоголем.

Закон о вине в России обсуждался участниками совещания в Абрау-Дюрсо под председательством Дмитрия Медведева в конце мая. На заседании предложили признать вино сельскохозяйственным продуктом, после чего передать контроль за его производством из ведения Росалкогольрегулирования к Минсельхозу. Также было предложено разрешить рекламу вина.

Комментарии
4
Шура Бедламов
да мало у кого есть деньги на реальное вино...люди после спиртяги с сиропом уже вкус его забыли...
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Сергей Сергеев
уничтожение конкуренции всеми способами. Есть замазку вместо сыра и пить бражку вместо нормальных вин. Зато своё))))
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Сергей Чиркунов
Во-во, не в бровь.а в глаз:общее регулирование производства вообще существенно затрудняет развитие производства всего, а не только отрасли виноградарства и виноделия в частности, усложняет применение существующих норм права, надзор и контроль за соблюдением законодательства в любой производственной сфере».
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