Кадыров пообещал «перевернуть мир» в случае ядерной войны

Американский журналист обратился к Кадырову с вопросом, считает ли он США врагом России. В ответ Кадыров заявил, что «Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России».
У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем.
Позднее он привел эту цитату в своем канале в Telegram, сопроводив ее комментарием. «Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать», — написал он.
Также Кадыров обвинил США в проведении антироссийской политики. «Америка ведет политику против России, против руководства государства… У меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что получится», — сказал глава Чечни.
В этом же интервью Кадыров прокомментировал сообщения о преследовании геев в Чечне. Он назвал сообщения об этом «ерундой» и предложил всех имеющихся в республике лиц нетрадиционной ориентации перевезти в Канаду «чтобы очистить кровь».
На совещании с руководством республиканского МВД 13 июля Кадыров заявил, что против Чечни ведется «информационная и идеологическая война». По мнению Кадырова, она связана с попытками Запада разрушить идентичность чеченцев.
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