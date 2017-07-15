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13:00 (мск), источник: РБК

Кадыров пообещал «перевернуть мир» в случае ядерной войны

В интервью американскому телеканалу HBO лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США ведут политику, направленную против руководства России. Он напомнил, что у России есть ядерное оружие, и в случае войны она может «перевернуть весь мир».

Источник: РИА "Новости"

Американский журналист обратился к Кадырову с вопросом, считает ли он США врагом России. В ответ Кадыров заявил, что «Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России».

У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем.
Рамзан Кадыров

Позднее он привел эту цитату в своем канале в Telegram, сопроводив ее комментарием. «Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать», — написал он.

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Также Кадыров обвинил США в проведении антироссийской политики. «Америка ведет политику против России, против руководства государства… У меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что получится», — сказал глава Чечни.

В этом же интервью Кадыров прокомментировал сообщения о преследовании геев в Чечне. Он назвал сообщения об этом «ерундой» и предложил всех имеющихся в республике лиц нетрадиционной ориентации перевезти в Канаду «чтобы очистить кровь».

На совещании с руководством республиканского МВД 13 июля Кадыров заявил, что против Чечни ведется «информационная и идеологическая война». По мнению Кадырова, она связана с попытками Запада разрушить идентичность чеченцев.

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