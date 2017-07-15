Матиос: партнеры Клименко пошли на сделку со следствием
Как сообщил Анатолий Матиос,
Как сообщил Анатолий Матиос,
КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что
«Еще вчера они тусовались в» Гулливер и были партнерами с Клименко, а сейчас, после обысков в квартирах «хозяина», уже под вечер они же (через страх или совесть?), строками показаний в протоколах, пошли на сотрудничество со следствием, — написал Матиос. Публикация Анатолия Матиоса в Facebook.
В пятницу утром, 14 июля, военная прокуратура и Нацполиция нагрянула с обысками в
Комментируя обыски лидер партии «Успешная страна» Александр Клименко заявил, что в Украине под видом ведения резонансных уголовных дел захватывают