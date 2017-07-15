Матиос: партнеры Клименко пошли на сделку со следствием

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что бизнес-партнеры бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко пошли на сотрудничество со следствием. Об этом он сообщил в Facebook.

«Еще вчера они тусовались в» Гулливер и были партнерами с Клименко, а сейчас, после обысков в квартирах «хозяина», уже под вечер они же (через страх или совесть?), строками показаний в протоколах, пошли на сотрудничество со следствием, — написал Матиос. Публикация Анатолия Матиоса в Facebook.

В пятницу утром, 14 июля, военная прокуратура и Нацполиция нагрянула с обысками в медиа-холдинг «Вести», который расположен в ТЦ «Гуливер», работа редакции была заблокирована. В рамках обыска в редакции «Вестей» в «Гулливере» перекрыли все входы, в бизнес-центре и ТРЦ.